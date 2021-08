Audi Fahrer unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

Dies dürfte nun auch auf einen 26 Jahre alten Fahrzeugführer eines Audi A6 zukommen, welchen die Beamten der Polizeiautobahnstation Montabaur am Montag, dem 30.08.2021 am Autobahndreieck Dernbach der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln einer Verkehrskontrolle unterzogen haben.

Bei der Kontrolle zeigte der Mann deutliche Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht, der Test zeigte den Konsum von Cannabisprodukten an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und Ermittlungsverfahren eingeleitet.



