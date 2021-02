Auch an Fastnacht gelten die Corona-Regeln

27 Personen hielten sich nicht an die Vorschriften und müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Ein spontan durchgeführter „Fastnachtsumzug“ in Morbach endete für einen 17-Jährigen im Krankenhaus. Er saß mit einem Affenkostüm bekleidet im Kofferraum eines Autos, das in einem Autokorso durch Morbach fuhr. Bei einem Auffahrunfall wurde der 17-Jährige schwer verletzt. (s. Pressemitteilung der Polizeiinspektion Morbach unter https://t.co/xzSW3uKzq6)

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass Alkoholkonsum im öffentlichen Raum untersagt ist. Für Ansammlungen im öffentlichen Raum gelten strenge Restriktionen. „Wir bitten die Menschen, sich auch an den “närrischen Tagen„, die in diesem Jahr weitestgehend ausfallen, an die Corona-Regeln zu halten,“ sagt Karl-Peter Jochem, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier. Die Polizei wird deren Einhaltung auch in den nächsten Tagen überwachen.



