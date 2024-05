Anrufe falscher Polizeibeamter

In der Ortslage Brey häufen sich aktuell Anrufe sogenannter falscher Polizeibeamter.

Anzeige

In den Anrufen wird ein ausgedachter Sachverhalt vorgetragen, wie zum Beispiel, dass es in der Nachbarschaft zu einem Raub oder Wohnungseinbruch gekommen sei. Nachdem ein Gespräch aufgebaut wurde, fragen die falschen Polizeibeamten nach Geld oder Vermögenswerten mit dem Ziel, diese abzuholen.

Bislang kam es zu keinem Schadenseintritt.



Es wird geraten, solche Anrufe kritisch zu hinterfragen. Bei Zweifeln wird geraten, die nächste Polizeidienststelle anzurufen.



Rückfragen bitte an:



​Polizeiinspektion Boppard

tel. 06742 809-0

piboppard@polizei.rlp.de

PK Lucka





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell