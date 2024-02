Anja Rakowski bedankt sich für hohes Maß an Zivilcourage im Sinne der Kampagne „Wer nichts tut, macht mit.“

Behördenleiterin Anja Rakowski mit den geehrten Bürgerinnen und Bürgern Foto: Polizeipräsidium Trier



18 Bürgerinnen und Bürger erschienen zur Feierstunde im Polizeipräsidium Trier.



„Zivilcourage ist etwas Großartiges und in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich. Sie haben nicht weggeschaut und schnell beherzt eingegriffen. Ich bin froh, dass es Menschen wie Sie gibt. Für Ihr hohes Engagement und ihre Zivilcourage bedanke ich mich aufrichtig und spreche Ihnen heute meine Anerkennung aus“, so Anja Rakowski.

Die Behördenleiterin lobte die Bürgerinnen und Bürger für ihr verantwortungsbewusstes und mutiges Handeln und überreichte ihnen als Zeichen der Anerkennung eine Urkunde.



Folgende Helferinnen und Helfer wurden geehrt:



Herr Eduard Schenkelberg (Feuerscheid) bewahrte am 29. Oktober 2022 gemeinsam mit einer weiteren Helferin eine junge Frau vor einem lebensbedrohlichen Sprung. Er fuhr in seinem Auto über die Bahnbrücke in der Mötscher Straße in Bitburg und sah eine junge Frau am Geländer der Brücke. Er schätzten die Situation sofort richtig ein und handelte entschlossen. So konnte er die 17-Jährige, die bereits das Geländer überstiegen hatte, am Arm festhalten, als sie den Halt verlor. Gemeinsam mit einer weiteren Zeugin gelang es ihm die Frau über das Geländer zurück zu ziehen und vor dem Sturz von der circa zehn Meter hohen Brücke zu bewahren.



Herr Hans Peter Esch (Baustert), Herr Werner Peter Karen (Wolsfeld) und Herr Lukas Weber (Kyllburg) verhinderten am 7. Dezember 2022 einen gewaltsamen Übergriff. Gegen 10:23 Uhr beobachteten die Männer einen Streit zwischen einem Mann und seiner Lebensgefährtin, in dessen Verlauf dieser das Kind der Frau an sich nahm. Sie überredeten den Aggressor gemeinsam dazu, der Mutter das Kind unbeschadet zu übergeben. Anschließend verfolgten sie den Mann aufgrund seines augenscheinlich psychischen Ausnahmezustandes weiterhin, während die Polizei fortwährend über den aktuellen Aufenthaltsort informiert wurde. So konnte der Mann schließlich durch Polizeikräfte in Obhut genommen werden.



Herr Ludwig Dimmer (Weidingen) bewahrte am 18. Januar 2023 einen Mann vor dem Tod durch Suizid. Gegen 10:00 Uhr sah er auf dem Feldweg zu Hütterscheid einen Mann mit einem Gewehr, den er kannte. Er bemerkte sofort, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Er wollte sich mit dem mitgeführten Gewehr das Leben nehmen. Also verwickelten Herr Dimmer ihn in ein Gespräch, bis die Einsatzkräfte der Polizei vor Ort erschienen. Sein aufmerksames Handeln verschaffte der Polizei Zeit und rettete das Leben des Mannes.



Herr Marc Hemmler, Frau Stefanie Hemmler, Herr Jonas Bärtges (alle Bitburg) retteten am 5. März 2023 gemeinsam ein Kind und seine Mutter aus einem brennenden Haus. Sie bemerkten den Brand in der Nachbarschaft in der Straße „Rautenberg“ in Bitburg noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte und reagierten sofort. Sie stellten eine Leiter an den Balkon und konnten damit eines der Kinder sowie deren Mutter retteten. Dabei kletterte Marc Hemmler ins Haus, während Stefanie Hemmler und Jonas Bärtges ihn von außen unterstützten.



Im Nachbarhaus rettete Frau Sylke Wachtler (Naurath) zur gleichen Zeit einen Mann aus seiner stark verrauchten Wohnung. Sie ist im mobilen Pflegedienst tätig und befand sich auf der Anfahrt zu einem Bewohner der Straße „Rautenberg“ in Bitburg. Als sie das Feuer in einem der Häuser bemerkte, erkannte sie die gefährliche Situation und rettete den Bewohner eines Nachbarhauses aus seinem Wohnzimmer. Der Raum war durch den Rauch ebenfalls stark verqualmt und der Mann hatte das Geschehen noch nicht erfasst.



Herr Günter Colling (Bitburg, pensionierter Polizeibeamter) leistete am 23. Mai 2023 einen wesentlichen Beitrag zur Festnahme einer Tatverdächtigen eines Call-Center-Betruges. Er erhielt an diesem Tag einen Schockanruf. Angeblich habe seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sei nun bei der Polizei. Er erkannte den Betrugsversuch sofort und stellten den Tätern eine Falle. Während der Telefonate mit den Betrügern verständigte er seinen ehemaligen Kollegen der PI Bitburg. Als eine angebliche Mitarbeiterin des Amtsgerichtes bei ihm erschien, hielt er die Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Beamten fest. Die Frau befindet sich nun in Untersuchungshaft.



Herr Thomas Gressnich (Gusterath), Frau Kirsten Ritter (Irrel), Frau Ramona Bystrzykowski (Konz) befreiten am 30. Juni 2023 gemeinsam eine junge Frau aus einem sexuellen Übergriff. Gegen 19:30 Uhr waren sie als Gäste der Lokalität Queergarten im Palastgarten in Trier unterwegs. Gemeinsam konnten sie einen jungen Mann dabei beobachten, wie er sexuelle Handlungen an einer widerstandsunfähigen jungen Frau vornahm. Umgehend begaben sich die Zeugen gemeinsam zu dem Beschuldigten und forderten ihn dazu auf, von der Frau abzulassen. Anschließend konnten sie das Opfer aus dem Griff des Mannes befreien. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte kümmerten sie sich um die Frau und hinderten den jungen Mann sowie weitere Beteiligte an der Flucht.



Frau Martina Halberstadt (Trier) half am 30. August 2023 mit zwei weiteren Helfern der Polizei bei der Festnahme eines Täters. Sie stellte in der Karl-Marx-Straße in Trier eine verletzte Person auf dem Bürgersteig fest und leistete Erste Hilfe. Als wenig später eine andere Person am Tatort erschien, erkannte Frau Halberstadt als Erste seine mögliche Tätereigenschaft und wies ihn an, die Örtlichkeit nicht zu verlassen. Gemeinsam mit zwei weiteren Helfern konnte sie die Flucht des Täters bis zum Eintreffen der Polizei verhindern. Zwischenzeitlich begab sie sich zurück zum Tatort, um der eintreffenden Streifenbesatzung Hinweise zu der Fluchtrichtung und dem aktuellen Aufenthaltsort des Täters mitzuteilen.



Frau Giulia Neubarth, Herr Klaus Alfred Neubarth (beide Stuttgart), Herr Friedrich Stefan Oetjen und Frau Claudia Silvia Höpken (beide Wiefelstede) halfen gemeinsam der Polizei am 29. September 2023 bei der Festnahme eines Täters. An diesem Tag waren die Zeugen zusammen in einem Parkhaus in der Kürenzer Straße in Trier unterwegs. Sie bemerkten einen aktuell stattfindenden Einbruch in ein im Parkhaus geparktes Auto. Gemeinsam entschlossen sie sich an den Täter heranzutreten und diesen vom Beifahrersitz aus dem Auto zu ziehen. Obwohl der Täter sich sperrte und zur Flucht ansetzte, konnten sie ihn gemeinsam festhalten und bis zum Eintreffen der Polizei an der Flucht hindern.



