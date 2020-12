Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 08:11 Uhr

Am frühen Samstagabend, 15. August, gegen 19 Uhr griffen mehrere Tatverdächtige eine Gruppe Fußballspieler auf dem Sportplatz im Trierer Pater-Loskyll-Weg an. Die Gruppe von 16 dunkelhäutigen Fußballspielern wurde durch die Tatverdächtigen rassistisch beleidigt unter Einsatz von Steinen und Tischbeinen angegriffen, da sie sich durch die Sportler belästigt fühlten.

Trier (ots). Am frühen Samstagabend, 15. August, gegen 19 Uhr griffen mehrere Tatverdächtige eine Gruppe Fußballspieler auf dem Sportplatz im Trierer Pater-Loskyll-Weg an.



Die Gruppe von 16 dunkelhäutigen Fußballspielern wurde durch die Tatverdächtigen rassistisch beleidigt unter Einsatz von Steinen und Tischbeinen angegriffen, da sie sich durch die Sportler belästigt fühlten. Die Opfer versuchten sich zu verteidigen und bis zum Eintreffen der Polizei aus dem Einwirkungsbereich der Täter zu entfernen. Die Beamt*innen stellten drei Tatverdächtige, zwei Männer und eine Frau, im Alter von 29 bis 51 Jahren fest. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Volksverhetzung eingeleitet.



Die Polizei bittet Zeugen sich unter 0651/9779-3200 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell