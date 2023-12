Angekündigte Geschwindigkeitskontrollen in der 47.KW

An folgendem Standort misst die Polizei in der 47. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 20. November A1, Hetzerath; B 51, Oberstedem; A 602, Trier; L1, Bollendorf; A 64, Igel; B419 Wellen Dienstag, 21. November B 410, Fleringen; L 176, Reichenbach; A 64, Trier; A1 Hetzerath; K 134, Konz Mittwoch, 22. November B 50, Longkamp; B 51, Esslingen; B 51, Aach; A 602, Kenn; B257, Daun Donnerstag, 23. November B 41, Oberbrombach; L135, Saarburg; B 257, Niederstedem; A 602; Trier Freitag, 24. November B 41, Idar-Oberstein; B 51, Welschbillig; L 141, Hetzerath; B53, Mehring; B 51, Trier Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Trier (ots).



An folgendem Standort misst die Polizei in der 47. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:



Montag, 20. November



A1, Hetzerath; B 51, Oberstedem; A 602, Trier; L1, Bollendorf; A 64, Igel; B419 Wellen



Dienstag, 21. November



B 410, Fleringen; L 176, Reichenbach; A 64, Trier; A1 Hetzerath; K 134, Konz



Mittwoch, 22. November



B 50, Longkamp; B 51, Esslingen; B 51, Aach; A 602, Kenn; B257, Daun



Donnerstag, 23. November



B 41, Oberbrombach; L135, Saarburg; B 257, Niederstedem; A 602; Trier



Freitag, 24.November



B 41, Idar-Oberstein; B 51, Welschbillig; L 141, Hetzerath; B53, Mehring; B 51, Trier



Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.



