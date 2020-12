Angekündigte Geschwindigkeitskontrollen des Polizeipräsidiums Trier in der 30. Kalenderwoche

Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:10 Uhr

An folgenden Standorten misst die Polizei in der Woche vom 20. bis zum 26. Juli 2020 die Geschwindigkeit: Montag, 20. Juli: A 1, Rivenich; B 51, Oberstedem; Dienstag, 21. Juli: B 410, Gerolstein; Wittlich-Wengerohr; B 53, Traben-Trarbach; A 602, Trier; Mittwoch, 22. Juli: B 268, Steinbachweiher; B 51, Newel; B 421, Hallschlag; B 51, Newel; Donnerstag, 23. Juli: A 1, Rivenich; L 16, Habscheid; B 51, Meckel; B 51, Welschbillig; Freitag, 24. Juli: A 1, Mehring; B 51, Aach-Neuhaus; A 602, Trier; Sonntag, 26. Juli: A 1, Mehring. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Trier (ots). An folgenden Standorten misst die Polizei in der Woche vom 20. bis zum 26. Juli 2020 die Geschwindigkeit:



Montag, 20. Juli: A 1, Rivenich; B 51, Oberstedem;



Dienstag, 21. Juli: B 410, Gerolstein; Wittlich-Wengerohr; B 53, Traben-Trarbach; A 602, Trier;



Mittwoch, 22. Juli: B 268, Steinbachweiher; B 51, Newel; B 421, Hallschlag; B 51, Newel;



Donnerstag, 23. Juli: A 1, Rivenich; L 16, Habscheid; B 51, Meckel; B 51, Welschbillig;



Freitag, 24. Juli: A 1, Mehring; B 51, Aach-Neuhaus; A 602, Trier;



Sonntag, 26. Juli: A 1, Mehring.



Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell