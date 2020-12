Archivierter Artikel vom 14.09.2020, 14:30 Uhr

Nach ersten Erkenntnissen war in einer Küche des Anwesens angebranntes Essen auf dem Herd in Brand geraten. Wegen des dann anlaufenden Feuerwehreinsatzes musste die Alte Straße eine Zeit lang voll gesperrt werden. Glücklicherweise entstand weder Personen- noch Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.



