angebliche Waffe ist ein Regenschirm

Durch eine Spaziergängerin wurde am 16.02.2024, gegen 11:40 Uhr, mitgeteilt, dass im Bereich des Rauschermühlenparks in Plaidt eine männliche Person unterwegs sei, die augenscheinlich ein Gewehr und ein Baby dabei hat.

Fahndungsmaßnahmen führten zum Antreffen eines Spaziergängers, der auf die mitgeteilte Beschreibung passte.

Die männliche Person war mit seinem Baby spazieren und führte, aufgrund des Wetters, einen Regenschirm mit. Diese wurde durch die Mitteilerin mit einem Gewehr verwechselt.

Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung in Plaidt.



