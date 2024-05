Andernach/Nickenich – Vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten

Anzeige





Diese meldeten sich bei den Opfern und schilderten, dass deren Vermögenswerte nicht mehr sicher seien, da aktuell eine Bande weiblicher Trickbetrügerinnen in den Straßen unterwegs sei. Diese sollen sich unter einem Vorwand Zutritt zu den Wohnräumlichkeiten verschaffen.



Ähnlich gelagerte Anrufe erfolgen unter der bekannten Legende eines angeblichen schweren Verkehrsunfalles, der von nahen Angehörigen verursacht worden sein soll.



Nicht selten geben sich die Täter auch als Vertreter anderer staatlicher Organisationen, beispielsweise der Staatsanwaltschaft aus und fordern die Herausgabe von Bargeld oder Schmuck.



Hierbei handelt es sich immer um Betrugsversuche! Bitte fallen Sie nicht auf diese betrügerischen Anrufe herein, beenden Sie solche Gespräche und setzen Sie sich mit ihrer örtlich zuständigen Polizei in Verbindung. Keine staatliche Organisation fordert telefonisch die Herausgabe von Bargeld oder Schmuck. Niemals!



