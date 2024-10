Andernach, Werftstraße: Versuchter Einbruchsdiebstahl

In der Nacht von Montag, den 30.09.2024 auf Dienstag, den 01.10.2024 versuchten unbekannte Täter in ein Fliesenfachgeschäft, in der Werftstraße, einzubrechen.

Hierzu versuchten der/die Täter vermutlich über das Dach in das Objekt zu gelangen. Gegen 03:30 Uhr schlug ein Bewegungsmelder an, der vermutlich durch die Täter ausgelöst wurde.

Die Täter konnten jedoch unerkannt flüchten.

Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang, wer ggfs. zu dieser Uhrzeit (03:30 Uhr) verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat. Es können verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge sein, die dort in der Umgebung auffielen.

Zeugen die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach unter der 02632 – 9210 zu melden.



