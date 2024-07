– Andernach schmeckt – Kooperationsstreife zwischen dem Ordnungsamt und der Polizei Andernach

Am 07.07.2024 kam es in der Stadt Andernach zu der Veranstaltung – Andernach schmeckt -. Hierbei wurden im Innenstadtbereich sowie im Bereich der Rheinanlagen verschiedene Aktionen für die Besucher angeboten.

Um den störungsfreien Ablauf und die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, wurden durch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Andernach und der Polizei Andernach gemischte Streifen gebildet. Diese befanden sich auf dem Veranstaltungsgelände und waren für die Bürger ansprechbar. Bei schönem Wetter und ausgelassenen Besuchern mit freundlicher Stimmung war ein Einschreiten dieser kombinierten Streifen jedoch fast nicht notwendig. Gegen 16:55 Uhr konnte im Rahmen der Aktion einen männliche Person gestellt werden, die in einer Galerie ein Gemälde beschädigte, welches einen vierstelligen Euro Wert hatte. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte die Person im Bereich Am Stadtgraben erkannt und kontrolliert werden. Die Person, ein 40- jähriger aus Andernach gab die Tat dann auch zu. Ein Motiv für die Tat konnte er nicht nennen.



