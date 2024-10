Andernach

Andernach, Bahnhofstraße: Fahrraddiebstahl

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i entwendetes Fahrrad Foto: Polizeidirektion Koblenz

Am 01.10.2024, in der Zeit von 10:30 – 11:00 Uhr, wurde an dem Fahrradständer der Bahnhofstraße, vor der Bahnunterführung, in Andernach, ein hochwertiges E-Bike der Marke Kelly entwendet.