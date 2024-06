Amtswechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Lahnstein

Anzeige

Im feierlichen Rahmen verabschiedete Polizeivizepräsident Jürgen Süs den bisherigen Leiter, Erster Polizeihauptkommissar Jürgen Marx, in den verdienten Ruhestand und begrüßte die erste Frau an der Spitze der PI Lahnstein: Erste Polizeihauptkommissarin Caroline Fachinger.



Unter den knapp 50 Gästen befanden sich die Familien der Protagonisten, Vertreter aus Justiz und Kommunalpolitik, sowie Mitglieder der Blaulichtfamilie.



Mit Neupensionär Jürgen Marx geht ein „Urgestein“ des Polizeipräsidiums in den Ruhestand, der nach Stationen in Mainz, Bendorf und Andernach seit Anfang 2022 die Geschicke in Lahnstein leitete. Herr Süs bedankte sich für sein außerordentliches Engagement und „den immer mit Leidenschaft geleisteten Dienst im Polizeipräsidium“.



Marx selbst wünschte seiner Nachfolgerin, dass sie genauso glücklich in Lahnstein werde wie er. Caroline Fachinger war nach Stationen in Bad Ems, St. Goarshausen und Montabaur zuletzt Leiterin der Lagezentrale im Polizeipräsidium.



Herr Süs zeigte sich überzeugt: „Mit Frau Fachinger haben wir die absolut richtige Wahl getroffen, um die PI Lahnstein weiter in sehr guten Händen zu wissen.“



Auch wir wünschen Caro Fachinger viel Freude und Erfolg mit der neuen Aufgabe!



