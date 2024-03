Nürburgring

Am Nürburgring verschanzt: Polizei nimmt Mann mit Schreckschusswaffe fest

i Die Halle des Nürburgring-Boulevards. Auf dem Gelände der Rennstrecke läuft derzeit ein Polizeieinsatz. Foto: Roland Weihrauch/picture alliance / dpa

Am Donnerstagmorgen berichtete die Polizei von einer Gefahrenlage im Bereich des Nürburgrings. Ein Mann hatte sich mit einer Schreckschusswaffe in einem Gebäude an der Rennstrecke verschanzt.