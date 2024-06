Altstadfest: Erste Bilanz der Polizei

Anzeige

Neben Personen- und Jugendschutzkontrollen mussten die Beamtinnen und Beamten lediglich eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung während des Sondereinsatzes aufnehmen.

Ob die vom Deutschen Wetterdienst (DWD) herausgegebene Warnmeldung Einfluss auf den Ablauf des heutigen Festabends haben wird, kann derzeit noch nicht sicher gesagt werden.

Die Polizei steht hierzu fortlaufend in engem Austausch mit allen Verantwortlichen.

„Wir hoffen, dass der zweite Abend des Altstadtfestes so friedlich und gut gelaunt verlaufen kann, wie der gestrige. Sollte sich die Wetterlage jedoch zuspitzen, hat die Sicherheit der Personen auf dem Festgelände absolute Priorität.“, so der für den heutigen Polizeieinsatz verantwortliche Leiter der Polizeiwache Trier Innenstadt, Polizeihauptkommissar Michael Lichter.



Anhang: Pressemeldung des Veranstalters



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell