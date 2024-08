Alleinunfall B9, Fahrtrichtung Koblenz, Höhe Tauris

Durch die Polizei wird zurzeit ein Verkehrsunfall auf der B9 aufgenommen, bei dem alle Fahrspuren in alle Richtungen betroffen sind.

Feuerwehr und Straßenmeisterei, sowie der Rettungsdienst sind zurzeit an der Anfahrt bzw. vor Ort.

Es wird gebeten von Anfragen abzusehen, es wird nachberichtet.



