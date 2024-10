Alkoholfahrt mit Folgen: 29-Jähriger ohne Führerschein verursacht Unfall

Am Freitag, den 04.10.2024, gegen 14:00 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Montabaur ein Verkehrsunfall auf der BAB 3, Richtungsfahrbahn Köln, am Beginn der Baustelle Wiedtalbrücke gemeldet.

Der alleinbeteiligte Fahrzeugführer beschädigte hierbei mehrere Warnbaken, welchen den Verkehr von drei auf zwei Fahrstreifen begrenzen und blieb mit seinem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug in der AS Neustadt (Wied) stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 29-jährige Mann aus Mainz stark alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,40 Promille. Um zu verschleiern, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist gab er zunächst falsche Personalien an. Seine wahre Identität konnte jedoch schnell anhand des aufgefundenen Personalausweis verifiziert werden. Weiterhin ergaben sich Anhaltspunkte dafür das er, zum Unfallzeitpunkt, ebenfalls unter dem Einfluss Betäubungsmittel stand. Der verunfallte PKW wurde abgeschleppt und dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich jetzt in mehreren Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen verantworten.



