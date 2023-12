Alkohol- und Drogenkontrollwoche der Polizei Simmern

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration



Hauptaugenmerk wurde auf die Verkehrstüchtigkeit gelegt, hierbei wurden über 150 Fahrzeugführer/innen einer Eignungskontrolle unterzogen. Bei insgesamt zehn Fahrern gab es Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol- oder Betäubungsmittel. In der Folge wurden drei Fahrern, deren Atemalkoholwert über 1,1 Promille lag, der Führerschein vorläufig entzogen, vier weitere müssen ferner wegen Alkoholkonsum am Steuer (unter 1,1 Promille) zumindest mit einem teuren Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen. Neben einem weiteren Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz konnte ein Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz, acht sonstige Verkehrsordnungswidrigkeiten und drei fehlende Fahrerlaubnisse geahndet werden. Die Kontrollmaßnahmen wurde an einem Tag durch eine Mitarbeiterin der Führerscheinstelle der hiesigen Kreisverwaltung begleitet.



Nach dieser ereignisreichen Kontrollwoche bleibt ein neuerlicher Appell der Polizei an alle Verkehrsteilnehmer nicht aus:

Alkohol und Drogen führen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen, die konkret auf eine körperliche Beeinflussung zurückzuführen sind. Aus Rücksicht auf sich selbst und vor allem auf Dritte muss das Fahrzeug in solchen Fällen unbedingt stehen bleiben.



Rückfragen bitte an:



Polizei Simmern

Pressestelle



Telefon: 06761/921-210

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell