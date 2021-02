Alkohol- und Drogenkontrolle der Autobahnpolizei: Viele Fahrzeugführer unter Drogen- und Alkoholeinfluß

An der A 64 aus Richtung Luxemburg kommend wurden an der Anschlußstelle Trier eine Vielzahl von Fahrzeugen kontrolliert.

Nachdem bereits im Januar bei zwei mehrstündigen Kontrollmaßnahmen an der gleichen Örtlichkeit insgesamt 9 Fahrzeugführer unter Drogeneinfluß stehend festgestellt wurden, war das gestrige Ergebnis ebenfalls erschreckend.

Ein PKW-Fahrer mit luxemburgischem Wohnsitz stand nicht nur erheblich unter Alkoholeinfluß, sondern zusätzlich wurde noch Kokainkonsum festgestellt. Nach einer Blutprobe wurde der Führerschein umgehend beschlagnahmt.

Insgesamt fünf weitere Fahrzeugführer standen unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln und räumten dieses auch teilweise selbst ein.

Bei allen Betroffenen wurden Blutproben entnommen und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

In zwei Fällen erfolgte nach Rücksprache mit den zuständigen Führerscheinstellen die sofortige Sicherstellung der Führerscheine zwecks Einleitung weiterer Maßnahmen durch die Fahrerlaubnisbehörden.



Vier mal konnte bei Mitinsassen der Fahrzeuge Betäubungsmittel in Form von Cannabisprodukten und Amfetaminen sichergestellt werden.



Bei einem anderen kontrollierten Fahrzeuginsassen wurde festgestellt, dass gegen ihn eine Fahndung bestand. Die erforderlichen Maßnahmen wurden umgehend durchgeführt.



leider wurde bei einer Vielzahl der betroffenen Fahrzeugführer keine Einsicht in ein Fehlverhalten festgestellt.



Aufgrund der Vielzahl der festgestellten Gefahren für den Straßenverkehr wird die Autobahnpolizei Schweich weitere gezielte Verkehrskontrollen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiautobahnstation Schweich

Peter Könen, PHK

Telefon: 06502-916530

E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell