Aktueller Einsatz anlässlich Vermisstensuche in Koblenz-Oberwerth

Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Schwanenteich) in Koblenz-Oberwerth.

Neben Boten der Feuerwehr Koblenz ist auch der Polizeihubschrauber in die Suchmaßnahmen eingebunden.

Gesucht wird nach zwei Erwachsenen männlichen Personen. Es gibt derzeit keine Hinweise auf einen strafrechtl. Hintergrund.

Wir bitten vorerst von weiteren Anfragen abzusehen.

Es wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale

PHK Andreas Michels (PvD)



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



