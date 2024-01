Koblenz

Aktuell größerer Polizeieinsatz in Montabaur

Am heutigen Donnerstag, 25. Januar 2024 wurde die Polizei Montabaur in den frühen Morgenstunden über eine Person in einem psychischen Ausnahmezustand in einem Wohngebiet in Montabaur informiert, von der eine Gefahr für sich und anderen ausgehen würde.