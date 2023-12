Ahrbrück – Nachtragsmeldung zur Sprengung eines Geldautomaten

Symbolbild Foto: dpa

Diesbezüglich wird auf die Erstmeldung von 03.13 Uhr verwiesen.



Am Gebäude ist ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden, die Filiale bleibt zumindest heute geschlossen. Zu einer Beute können wir auch aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen.



Die Zentrale Kriminalinspektion Koblenz (K15) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise:



Wer hat heute Nacht im Bereich Ahrbrück verdächtige Beobachtungen gemacht?



Ist in dem Bereich ein Fahrzeug mit vermutlich stark überhöhter Geschwindigkeit wahrgenommen worden?



Hinweis bitte an folgende Telefonnummer: 0261/92156-390.



