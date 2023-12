Adventskonzert 2023 – Polizeipräsidium spendet insgesamt 3.120 Euro an Annas Verein e.V. und die Polizeistiftung Rheinland-Pfalz

Bild: v.l.n.r. Elmar Moreth, Jana Roth, Hermann Becker, Anja Rakowski Foto: Polizeipräsidium Trier



Diesen Betrag übergab Behördenleiterin Anja Rakowski am Mittwoch, dem 13. Dezember, an die beiden Spendenempfänger.



Das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Stefan Grefig, der Domorganist Josef Still und Mezzo-Sopranistin Judith Christ hatten in dem rund 90-minütigen Konzert gut 700 Besucherinnen und Besucher begeistert. Polizeiseelsorger Hubertus Kesselheim hatte das Konzert mit Wortbeiträgen abgerundet.



Behördenleiterin Anja Rakowski hatte zu diesem mittlerweile traditionellen Benefizkonzert in der Vorweihnachtszeit eingeladen, um sich bei der Bevölkerung und den Kooperationspartnern des Präsidiums für die mannigfaltigen Unterstützungen und das entgegengebrachte Vertrauen im zu Ende gehenden Jahr zu bedanken.

Die im Rahmen des Konzertes gesammelten Spenden wurden in diesem Jahr erneut auf zwei Spendenziele aufgeteilt.



Die Hälfte der gesammelten Spenden, 1.560 EUR, kamen Annas Verein e.V. zu Gute.

Der Verein setzt sich seit mehr als 20 Jahren für die Förderung von Einrichtungen zur Behandlung chronisch und krebskranker Kinder sowie zur Betreuung von Kindern krebskranker Eltern ein.

Hermann Becker, Vorsitzender von Annas Verein e.V. und Vater von Anna, der Namensgeberin des Vereins, nahm die Spende am 13. Dezember persönlich im Polizeipräsidium Trier entgegen und bedankte sich für die finanzielle Unterstützung seines Herzensprojektes.



Die zweite Hälfte der Spenden kommt der Polizeistiftung Rheinland-Pfalz mit dem Spendenzweck „Hilf mir auf die Beine“ zu Gute. Die dort eingehenden Spenden werden zur Unterstützung einer Beamtin des Polizeipräsidiums Trier eingesetzt, die nach einem Unfall querschnittsgelähmt ist.

Stellvertretend für die Polizeistiftung Rheinland-Pfalz nahm Jana Roth, Sozialberaterin im Polizeipräsidium Trier, an der Spendenübergabe teil.



„Ich freue mich, dass wir mit dem traditionellen Adventskonzert unseren Dank an die Bürgerinnen und Bürger der Region zum Ausdruck bringen konnten und gleichzeitig zwei in meinen Augen wichtige caritative Projekte finanziell unterstützen konnten.

Dafür bedanke ich mich bei allen Besucherinnen und Besuchern des Konzertes und freue mich schon jetzt auf das Adventskonzert im kommenden Jahr“, so Anja Rakowski.



