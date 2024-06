ADAC-Rallye Mittelrhein im Bereich des PP Trier

Anzeige





Anders als im Vorjahr wird heute ein Shakedown oberhalb von Dhron in den Weinbergen vorgelagert. Hier werden die Teams die Möglichkeit haben, auf einem abgesperrten Bereich ihre Fahrzeuge zu testen und einzustellen.

An den Hauptveranstaltungstagen sind insgesamt fünf Wertungsstrecken, somit 12 Wertungsprüfungen (WP) mit ca. 125 Wertungskilometern, geplant.



WP Grafschaft: Am ersten Rallyetag, Samstag, den 15. Juni, ab 10 Uhr, wird die erste Wertungsprüfung im Zuständigkeitsbereich der PI Bernkastel-Kues zwischen den Ortslagen Veldenz, Burgen und Gornhausen stattfinden. Hierbei werden u.a. die K89 zwischen Veldenz und Burgen und die K91 zwischen Burgen und Gornhausen ab 9 Uhr gesperrt.



WP Dhrontal: Darüber hinaus erfolgt eine Sperrung der K80 zwischen Piesport und Neumagen-Dhron ab 10 Uhr bis in die Abendstunden.



WP Klüsserath: Im Folgenden befahren die Rallye-Teilnehmer neben Wirtschaftswegen die K41, K40 und K47 zwischen Klüsserath, Rivenich und Hetzerath. Hier wird ebenfalls eine Sperrung ab 10:30 Uhr bis abends eingerichtet.



WP Bergweiler: Am zweiten Rallyetag, Sonntag, den 16. Juni, beginnt die Wertungsprüfung Bergweiler im Zuständigkeitsbereich der PI Wittlich.

Hier wird ausschließlich auf Wirtschaftswegen zwischen Bergweiler und Dreis in einem Rundkurs gefahren. Öffentliche Straßen sind nicht betroffen, jedoch kann es auf der L141 zwischen den BAB Abfahrten und Höhe „Breit“ zum Zeitpunkt der WP zu einem Rückstau kommen.



WP Salmtal: Nach dem ersten Durchgang wechseln die Teilnehmer erneut auf öffentliche Straßen, wie die L43 zwischen Dreis und Dodenburg/Gladbach und die K41/K40 zwischen Dodenburg und Salmtal.

Hier werden Sperrungen ab 8:45 Uhr bis in den Nachmittag eingerichtet.



Wir weisen die Teilnehmenden am Straßenverkehr daraufhin, dass weitere Verkehrsbeeinträchtigungen entstehen könnten, insbesondere bei der An- und Abreise von Zuschauern.

Unsere Einsatzkräfte sind vor Ort verstärkt im Einsatz und jederzeit ansprechbar.

Bitte achten Sie zunehmend auf die Beschilderung im Straßenverkehr und leisten Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte folge.



