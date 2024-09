ACHTUNG: Schrauben / Bauschaum-Dosen im Straßennetz Gemarkung Boppard

Anzeige



Nicht selten führt dies beim Überfahren zu Schäden an Reifen und Fahrzeugen.

Aufgrund der Masse und Lage der Schrauben / Bauschaum-Dosen wird von vorsätzlichem Handeln ausgegangen. Es sind bereits mehrere Strafverfahren eröffnet worden, in denen die Polizeiinspektion Boppard ermittelt.

Insbesondere sind die Hunsrückhöhenstraße, B 9, L 208, L 209 (Buchholzer Straße) sowie die L 210 (Simmerner Straße) betroffen.

Die Polizei bittet generell darum, immer vorausschauend zu fahren. Jedoch ist insbesondere in den Abend- und Nachtstunden (dunkle Zeit) zudem besondere Vorsicht geboten. In dieser Zeit werden die Schrauben / Bauschaum-Dosen aufgefunden und gemeldet.

Sollten Sie selbst geschädigt worden sein oder können Hinweise auf verdächtige Personen / Fahrzeuge geben, die mit dem Auslegen der Gegenstände in Verbindung stehen, bittet die Polizeiinspektion Boppard um Mitteilung.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Boppard

Lipkowski, PHK



Telefon: 06742-8090

www.piboppard@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell