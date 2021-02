Absturz eines Flugzeugs – Update

Bei dem in der Nähe des Eifelortes Sefferweich abgestürzten Flugzeug (unsere PM von 13.58 Uhr) handelte es sich um eine einmotorige Propellermaschine der Marke Cesna.

Die Maschine war um 12.40 Uhr vom Radar verschwunden und abgestürzt.



Der Pilot, ein österreichischer Staatsangehöriger und einziger Insasse des Flugzeugs, kam bei dem Absturz ums Leben. Er war von einem Flugplatz in Belgien gestartet und stürzte bei sehr starkem Nebel auf seinem Flug zu einem Zielflughafen in Österreich ab. Die Trümmer der Maschine lagen auf freiem Feld zwischen Windrädern über mehrere 100 Meter verteilt.



Die Unfallursache ist gänzlich ungeklärt, Ermittler der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) und der Kriminalpolizei haben mit der Ursachenerforschung begonnen. Nach der Bergung des Piloten und der Sicherung der Wrackteile dürften sich die Ermittlungen bis zur endgültigen Klärung der Absturzursache über einige Wochen hinziehen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell