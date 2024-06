Abschlussmeldung – Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden im Bereich Boppard

Anzeige

Die Verkehrsunfälle standen hierbei in keinem Zusammenhang.



Einer der Unfälle ereignete sich auf der K126 im Bereich der Auffahrt zur B9. Verletzt wurde hier eine ältere Fahrzeugführerin in Folge von Ablenkung. Die Fahrerin kollidierte mit der Schutzplanke und wurde leicht verletzt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich auf die Gefahren einer Ablenkung im Straßenverkehr hin.



Der Zweite Unfall ereignete sich auf der L212 zwischen Boppard Bad-Salzig und der Ortslage Boppard-Weiler. Hierbei kam ein Lastkraftwagen im Bereich einer Rechtskurve, aus bisher ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab. Im Zuge dessen stürzte der Lastkraftwagen um, wodurch die Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Diese wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Aufgrund der Endlage des LKW musste die Straße zur Bergung des LKW, sowie der Wiederherstellung der Verkehrstauglichkeit, für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Straße konnte gegen 20:45 Uhr wieder freigegeben werden.



Im Einsatz waren neben Einsatzkräften der Polizei jeweils Einsatzkräfte der Feuerwehr, sowie des Rettungsdienstes und der Straßenmeisterei.



