Abschlussmeldung zu Verkehrsunfall mit Personenschaden B412

Am 30.01.2021 gegen 01:05 Uhr befuhr ein 21 jähriger Andernacher mit seinem PKW die B412 von Andernach-Kell kommend in Fahrtrichtung Brohl-Lützing.





Auf der kurvenreichen und feuchten Strecke verlor dieser dann die Kontrolle über den Wagen und schleuderte über den Grünstreifen ins angrenzende Bachbett.



Durch die eingesetzten Feuerwehren aus Niederzissen und Andernach konnte der PKW zunächst gesichert und der Fahrer schließlich leicht verletzt geborgen werden. Während der weiteren Unfallaufnahme konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Verantwortliche wurde zur weiteren medizinischen Versorgung und zur durchzuführenden Blutprobe für das eingeleitete Strafverfahren in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand hoher Sachschaden. Die B412 musste für ca. 1,5h voll gesperrt werden.



