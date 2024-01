Abschlussmeldung zu Garagenbrand in 56112 Lahnstein, Wilhelmstraße 31

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verrichtete ein 42-jähriger Mann in seiner Garage Reparaturarbeiten an einem Motorrad.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Aus nicht abschließend geklärter Ursache kam es infolge der Arbeiten zu einer Verpuffung in der Garage. Hierbei erlitt der Mann Verbrennungen und wurde nach Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Garage selbst verblieb augenscheinlich unbeschädigt, lediglich das Inventar wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.



Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Lahnstein, die Feuerwehr Lahnstein, DRK und ein Notarzt.



