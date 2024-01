Abschlussmeldung – Verkehrsunfall auf der BAB61 zwischen der Rastanlage Brohltal-Ost und der Anschlussstelle Niederzissen mit Personenschaden

ARCHIV – ILLUSTRATION – Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet am 11.09.2014 in Frankfurt (Oder) (Brandenburg). Schrecklicher Fund in einem Mehrfamilienhaus von Detmold. Eine Mutter und ihr Kind sind tot. Eine Mordkommission ermittelt. (zu dpa vom 12.09.2017) Foto: Patrick Pleul/dpa +++(c) dpa – Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stockte der Verkehr auf beiden Fahrstreifen im Baustellenbereich, was eine 33-Jährige Fahrzeugführerin auf dem linken Fahrstreifen zu spät bemerkte. Sie kollidierte mit einem abbremsenden Fahrzeug und wurde nach rechts in Richtung Rettungsgasse abgewiesen, in der sie mit sechs weiteren Fahrzeugen kollidierte.

Insgesamt waren acht Fahrzeuge in den Verkehrsunfall verwickelt, es wurden 4 Personen verletzt. Eine Person musste schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt von der Feuerwehr aus ihrem PKW befreit werden.



Die Richtungsfahrbahn Norden war für 2 Stunden gesperrt, es entstand ein Rückstau von bis zu 5 Kilometern Länge.

Im Einsatz waren, neben der Autobahnpolizei Mendig, der Rettungsdienst, die Feuerwehr der VG Brohltal und die Autobahnmeisterei Mendig.



Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle kam es in der Rettungsgasse auf der Autobahn zwischen einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr und einem LKW zu einem leichten Verkehrsunfall.



