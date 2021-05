Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 573 – Person eingeklemmt

Wie Zeugen aussagten, war sie mit ihrem schwarzen Opel Corsa mit hoher Geschwindigkeit von der A 61 auf die A 573 in Richtung Bad Neuenahr-Ahrweiler abgefahren.

In der langgezogenen Kurve verlor sie die Kontrolle und wurde beim Durchfahren eines Grabens in die Luft katapultiert. Anschließend überschlug sie sich vielfach und kam in der Grünfläche auf den Rädern zum Stillstand.



Die Fahrerin, die in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war, wurde von der Feuerwehr Bad Neuenahr befreit. Ein Rettungshubschrauber transportierte sie anschließend ins Krankenhaus. Ihr Fahrzeug wurde von einem ortsansässigen Unternehmen geborgen.



Zur Dokumentation der Unfallspuren aus der Luft setzte die Verkehrsdirektion Koblenz eine Drohne ein.

Die Ermittlung der Unfallursache dauert an.

Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme war die A 573 für mehr als 2 Stunden voll gesperrt.

Auf der A 61 kam es zwischen dem Kreuz Meckenheim und der Unfallstelle zu stockendem Verkehr und Stau.



Die Polizei fragt: Gibt es Zeugen, die das Unfallfahrzeug vor dem Unfallgeschehen, ggf. auch außerhalb der Autobahn, wahrgenommen und dabei auffällige Beobachtungen gemacht haben?

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Mendig zu melden.



