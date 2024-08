Kruft

Abschlussmeldung: Gefahrgutaustritt auf dem Rastplatz Am Streitgieren, BAB 61

Von Verkehrsdirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Am 01.08.2024, gegen 08:30 Uhr kam es zu einem Austritt von Gefahrgut auf dem Rastplatz Am Streitgieren, an der BAB 61, FR Süden.