Abholer festgenommen

Anrufer, meist aus Callcentern, gaukeln den älteren Menschen dabei am Telefon vor, sie müssten z.B. ihr Geld/Schmuck vor einer Einbrecherbande in Sicherheit bringen oder Kaution für ein Familienmitglied bezahlen, welches einen schweren Unfall verursacht habe. Mit stundenlangen Telefonaten bringen sie die Senioren dazu, ihr Geld irgendwo zu deponieren, zu überweisen oder an die sogenannten Abholer auszuhändigen. Die Geschädigten glauben dann, sie hätten das Geld an die Polizei gegeben, was aber natürlich nicht stimmt.



Der Kriminalpolizei Koblenz ist es in den letzten Wochen erneut gelungen, einen sogenannten Abholer im Raum Koblenz zu identifizieren, bei dem es sich um einen 28-jährigen Mann aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis handelt. Der Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 02.11.2021 der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Koblenz vorgeführt und befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt. Ihm werden sechs gewerbsmäßige Betrugstaten mit einem Gesamtschaden in Höhe von 34.000.- EUR in Tateinheit mit Amtsanmaßung vorgeworfen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell