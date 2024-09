Abgeworfene Treibstofftanks von F16 Kampfjet wurden geborgen

Am 19. September, gegen 17:30 Uhr, meldet ein Pilot eines F16 Fighting Falcon- Kampflugzeuges der US Air Base Spangdahlem einen Notfall während des Fluges.

Infolge dessen mussten zwei leere Treibstofftanks über einem Waldgebiet in der Nähe der Gemeinde Ittel abgeworfen werden.



Der unverletzte Pilot befand sich im regulären Trainingsbetrieb und konnte die F16 anschließend sicher auf der Air Base landen.



Erste Bergungsarbeiten nach den abgeworfenen Tanks wurden gestern Abend unmittelbar durch Angehörige des Militärs mit Unterstützung der Polizei eingeleitet, jedoch aufgrund der zunehmenden Dunkelheit unterbrochen.



Die erneute Absuche heute Morgen führte zum Erfolg und beide Treibstofftanks konnten im Verlauf des Vormittags aufgefunden werden.



Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung und es werden keine Umweltschäden erwartet.



Die unabhängige Flugunfalluntersuchung und Auswertung des Vorkommnisses liegt nicht in der Zuständigkeit der Polizei.



Für weitere Fragen steht Ihnen das Public Affairs Office unter 06565-61-6555 zur Verfügung.



