Abbruch des Zeltlagers der Kreisjugendfeuerwehr

Seit Samstag fand in Freilingen an der B8 ein Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr Westerwald mit rund 800 Kindern statt.

Anzeige

Aufgrund eines aufziehenden Gewitters, wurden die Kinder gegen 23:00 Uhr gemäß des Sicherheitskonzeptes in Dorfgemeinschaftshäusern untergebracht, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten. Dort konnten sie von den Eltern abgeholt werden.

Die Maßnahme erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen dem Veranstalter, der Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei und verlief ruhig und koordiniert.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale

PHK`in Raatz



Telefon: 0261-921560

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell