A1: LKW kippt an der Anschlussstelle Longuich um

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa



Infolge dessen kippte der Auflieger um und blieb auf der angrenzenden Grünfläche liegen.

Der Fahrer blieb unverletzt. Am LKW entstand Sachschaden. Der Tankbehälter blieb unversehrt.

Mit der Bergung des LKW wurde ein Bergungsunternehmen beauftragt.

Die Arbeiten an der Unfallstelle dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiautobahnstation Schweich

Pressestelle



Telefon: 06502-91650

E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell