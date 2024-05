90-jähriger Mann aus Bad Hönningen vermisst

Anzeige

30.03.1934



aus Bad Hönningen.



Beim Aufsuchen der Wohnung wurde Herr Weber durch seinen Betreuer nicht angetroffen. Das Mobiltelefon lag in der Wohnung. Herr Weber ist leicht dement, insgesamt jedoch orientiert und könne sich ohne Hilfmittel fortbewegen. Er leidet an Herzrhythmusstörungen und nimmt blutverdünnende Medikamente ein.



Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Erfolg.



Hinweis auf den möglichen Aufenthaltsort liegen nicht vor.



Beschreibung:



90 jahre alt, 175-180cm, geht leicht gebeugt, eher schlank, wenige vorhandene seitlich weiße Haare (Halbglatze),



Bekleidung (nicht gesichert) trägt möglicherweise eine graue Kordhose, schwarze Schuhe, Pullover



Hinweise nimmt die Polizei Linz unter 02644 943-111, die Polizei Neuwied unter 02631-878-0 oder 02631-878-210 ( Kriminalpolizei Neuwied ) entgegen.



Lichtbilder können eingesehen werden unter



https://s.rlp.de/bjn0W



