90-jähriger als vermisst gemeldeter Mann aus Bad Hönningen tot gefunden

Am 27.05.2024 war durch das PP Koblenz eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem 90-Jährigen aus Bad Hönningen (bei Linz am Rhein) veröffentlicht worden.

Anzeige



Der als vermisst gemeldete Mann konnte am heutigen Nachmittag (Fr., 31.05.2024) auf einem Firmengelände in Bad Hönningen im Zuge von Mäharbeiten tot aufgefunden werden.

Die Umstände deuten nicht darauf hin, dass der Mann infolge eines Gewaltdeliktes oder von Fremdeinwirkung zu Tode kam.

Zur Klärung der weiteren Umstände wird ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen wird die Kriminalinspektion Neuwied führen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale

Michels, PHK

Telefon: 026192156-110

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de o ppkoblenz.fz@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell