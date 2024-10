82-jähriger Mann aus Koblenz vermisst

Am 07.10.2024 um 21:30 Uhr meldete die Ehefrau ihren 82-jährigen Mann Jürgen Ludwig Lederer als vermisst.

Dieser sei um 18:30 Uhr mit seinem scharzen Audi A4 mit amtl. Kz. KO-JL 266 von der Wohnanschrift in 56075 Koblenz aufgebrochen und bislang nicht zurückgekehrt. Herr Lederer wird als schlecht zu Fuß und aufgrund eines vorangegangenen Schlaganafalls als häufiger verwirrt und desorientiert beschrieben. Lichtbilder sind unter https://s.rlp.de/NXdJREr einsehbar.



Personenbeschreibung / Besondere Hinweise



– ca. 170cm

– schmächtig

– bekleidet mit einer Jeans, rotem Hemd, gelben Pullover und

beiger Jacke

– Brillenträger

– kein Handy

– führt Geldbörse mit Führerschein und Geld mit sich

– keine Gehhilfe

– hört schlecht und hat keinen Geruchssinn mehr.



Hinweise an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261-92156-390 oder jede andere Polizeidienststelle



