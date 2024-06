80-Jähriger aus Neuwied vermisst

Anzeige





Zuletzt wurde er im Bereich des Heddesdorfer Bergs in Neuwied gesehen.



Der 80-jährige Herr Sauter ist erheblich dement und vermutlich in hilfloser Lage. Er kann auch nicht mehr sprechen und sich daher, falls in hilfloser Lage befindlich, nicht bemerkbar machen.



Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:



– 1.85 m groß

– Schlank

– Graue Haare

– Läuft schief/ hinkt

– Trägt orangefarbenen Pullover und grau beige Hose



Ein Foto des Vermissten hier: https://s.rlp.de/mEcYo



Hinweise bitte an die Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder an jede andere Polizeidienststelle.



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle



Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



