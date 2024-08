8. Nachtragsmeldung: Arbeiten beginnen wie geplant

Anzeige





Wir weisen erneut daraufhin, dass Fenster und Türen in dem genannten Radius von 150m geschlossen zu halten sind. Wir empfehlen den Pressevertretern vor Ort, ebenfalls eine FFP2-Maske mitzuführen und je nach Bedarf aufgrund der erhöhten Staubbelastung aufzusetzen.



Ab 12 Uhr wird für die Presse und Medienvertreter eine erkennbare polizeiliche Anlaufstelle eingerichtet sein. Wir bitten darum, sich dort entsprechend einzufinden. Ausgehend von der Anlaufstelle wird sodann eine gemeinsame Begehung im Beisein der Polizei in regelmäßigen Abständen ermöglicht werden.



Die Teilnahme der Presse und Medienvertreter an dem Gottesdienst am Sonntag ist ausschließlich nach vorheriger Anmeldung per E-Mail an pptrier.presse@polizei.rlp.de bis heute 18 Uhr möglich.



In Anbetracht des schrecklichen Ereignisses bitten wir inständig darum, die Privatsphäre und Trauer der Teilnehmenden vollumfänglich zu respektieren und nicht zu stören.

Der anschließende persönliche Austausch soll auch aus Pietätsgründen ohne mediale Begleitung erfolgen.



