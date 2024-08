77-jähriger, demenzkranker Mann aus Lahnstein vermisst

Anzeige



Herr Glende wohnt alleine in einer Wohnung an der Adresse Taunusblick 20 in 56112 Lahnstein und hat die Wohnung mit unbekanntem Ziel verlassen.

Er ist an Demenz erkrankt und wird regelmäßig durch einen Pflegedienst betreut.

Der letzte Kontakt zum Vermissten fand etwa 24 Stunden vor der Vermisstenmeldung statt. Bedingt durch die Demenzerkrankung ist Herr Glende teils orientierungslos und kognitiv eingeschränkt. Es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Herr Glende führt kein Mobiltelefon mit sich und verfügt auch über kein Fortbewegungsmittel.



Beschreibung:



– 185 cm groß

– sehr schlank

– graues lichteres Haar

– Schnauzbart

– große Zahnlücken

– Hörgeräte

– spricht undeutlich

– trägt wahrscheinlich Hemd und Jeans oder Trainingshose



Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/kJv4RQL eingesehen werden



Bei Antreffen bitten wir, die Polizei Lahnstein unter 02621- 913 0 oder jede andere Dienststelle zu kontaktieren



