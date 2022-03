65-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt...

In der Moselweißer Straße, hier in Koblenz, ereignete sich gestern um 15:15 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem eine 80-jährige PKW-Fahrerin einen Fußgänger übersah und diesen leicht touchierte.





Der Fußgänger, ein 65-jähriger Mann aus Koblenz, befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Fußgängerweg.

Als die Fahrzeugführerin von der Moselweißer Straße nach links auf einen Supermarktparkplatz abbog übersah sie wohl den Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß.



Der 65-Jährige fiel zunächst auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn.

Hierbei wurde er am Bein verletzt. Zu den genauen Verletzungen können keine Angaben gemacht werden, da er zur weiteren Abklärung in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert wurde.



