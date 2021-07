60-Jähriger aus Hausen/Wied vermisst – Zuletzt in Neuwied gesehen

Zuletzt wurde er gegen 07.20 Uhr beim Aussteigen aus einem Bus am Hauptbahnhof in Neuwied gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur. Er ist auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen. Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass er sich schon jetzt in einer lebensbedrohlichen Situation befindet. Bei Antreffen der Person (Epileptiker) bitten wir auch um Verständigung eines Arztes.



Weitere Infos, Foto und Personenbeschreibung unter: https://s.rlp.de/KfukY



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Straßenhaus, 02634-9520 oder an jede andere Polizeidienststelle.



