6. Nachtragsmeldung: Letzte lebend verschüttete Person gerettet

Somit ist die Arbeit der Gefahrenabwehr beendet.

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei und die zuständigen Behörden übergeben. Die Einsatzörtlichkeit ist weiterhin weiträumig abgesperrt und wird auch über Nacht polizeilich abgesichert.



Aufgrund der schwierigen Zugänglichkeit kann die zweite verstorbene Person heute nicht mehr gefahrlos geborgen werden. Für die Bergung muss das Gebäude zum Teil abgetragen werden. Weitere notwendige Maßnahmen erfolgen sodann am morgigen Tag.



