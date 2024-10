55-jähriger Mann aus Spessart/Eifel vermisst – Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Anzeige

Dieser wurde am 26.10.24 gegen 20.15 Uhr als vermisst gemeldet. Er verließ am Nachmittag die Wohnanschrift in Spessart, Bereich Adenau.

Er dürfte sich mit einen

Peugeot Boxer, Lieferwagen, weiß, AW-BM 2000, fortbewegen.



Herr H. befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation und benötigt dringend Hilfe. Die bisher durchgeführten, intensiven Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Person.

Beschreibung:

178 cm

84 kg

kräftig

kurze grau melierte Haare

4-Tage-Bart

Tattoo „kleiner Stier“ linker Oberarm

Brille Vollrand

türkisfarbene Fleeca-Jacke

braune Arbeitshose

hellblaue Sicherheitsschuhe

Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/fr7DtNm eingesehen werden.



Bei Antreffen wird gebeten, die Polizei in Adenau unter 02691-925-0, die Polizei Mayen unter 02651-801-0 oder jeden andere Polizeidienststelle zu kontaktieren



