50-jährige Frau aus Koblenz vermisst

in 56072 Koblenz

Frau Gambusch befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation und benötigt Hilfe. Sie bewegt sich aller Wahrscheinlichkeit zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fort.



Beschreibung



– 1,65m groß

– 72kg

– dunkelblonde Kurzhaarfrisur

– Brille

– Schmetterlingstattoo auf dem rechten Schulterblatt

– möglicherweise trägt sie eine grüne Jacke und eine pinke

Handtasche.



Bei Antreffen wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261-92156 390 zu wenden.

Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/6R8A385 eingesehen werden



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle



Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



