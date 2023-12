Braubach

500 Meter Kupferkabel entwendet

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 14.11.2023, 15:00 Uhr und Mittwoch dem 15.11.2023, 11:30 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter ca. 500 Meter Kupferkabel von einer Baustelle in der Charlottenstraße in Braubach.