47-Jähriger aus Waldbreitbach vermisst

Der Vermisste ist am späten Sonntagnachmittag ohne Angaben von Gründen aus dem St. Antonius Krankenhaus in Waldbreitbach verschwunden.



Personenbeschreibung:



175cm, 78 kg, Brille, braune lockige Haare, blaue Jeans



Ein Lichtbild ist hier zu finden: https://s.rlp.de/I8UrL



Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Erfolg.



Ein medizinischer Notfall oder ein Unglücksfall sind nicht auszuschließen.



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neuwied unter 02631-878 0 oder an jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

PAF Violetta Heinrich



Telefon: 0261-103-2013

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



